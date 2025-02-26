رغم غيابها.. منى زكي تعترف بتوترها من سباق رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة لها كشفت من خلالها عن توترها أثناء سيرها في الشارع بسبب انتشار إعلانات مسلسلات رمضان.

وكتبت منى: “صباح الخير بشوف البلبوردر للأعمال الرمضانية في الشارع وبيجيلي توتر وضربات قلب سريعة مع إني مليش شغل من الأعمال دي، ربنا يكرم الجميع ومبروك لكل الناس وإن شاء الله خير”.

وكانت منى زكي قد وجّهت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” رسائل دعم وتهنئة للنجمات المشاركات في دراما رمضان 2025، وذلك في ظل غيابها عن هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

نشرت منى من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” بعض بوسترات الأعمال الدرامية التي تنتظرها خلال الموسم الرمضاني المقبل، وبدأت من مسلسل “وتقابل حبيب”، إذ وجهت رسالة الى الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلةً: “مبروك حبيبتي، مستنيين”.

وعلّقت على بوستر مسلسل “ظلم المصطبة” للفنانة ريهام عبد الغفور بالقول: “متحمسة جداً يا ريكوا، مبروك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح”.

كما علّقت منى على بوستر مسلسل “أشغال شقة جداً” لأسماء جلال وهشام ماجد قائلةً: “مبروك يا جامدين، مستنيين على نار”.

أما بوستر مسلسل “إخواتي” لنيللي كريم وروبي وكندة علوش فعلّقت عليه منى زكي بالقول: “خطار كلكوا مستنياكوا جداً”. وخصّت بالذكر كندة علوش إذ قالت: “كندوشة واحشاني على الشاشة، إن شاء الله نجاح كبير”.

ووجهت منى زكي رسالة أخرى لمسلسل “لام شمسية” لأمينة خليل، حيث قالت: “مسلسل مهم جداً، منتظراه جداً، مبروك للجميع، إن شاء الله نجاح كبير”.

فيما قالت عن بوستر مسلسل “قلبي ومفتاحه” لمي عز الدين: “مبروك متحمسة أوي”.