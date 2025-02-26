بشرى توجه رسالة غامضة وتهدد بكشف قد يؤدي للحبس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “نورت” المذاع عبر شاشة تلفزيون البحرين، وجّهت الفنانة بشرى رسالة حادة وغامضة لامرأة مجهولة، تؤذيها بطريقة غير مباشرة، مؤكدةً أنها تعرف جيداً مَن هي، لكن الكشف عن اسمها قد يؤدي الى حبسها.

وقالت بشرى: “سبيني في حالي وطلّعيني من دماغك خالص، أنا مش الشخص اللي بتدوّري عليه، انسيني وكفّي أذية… ومقدرش أقول هي مين ولا هو مين، لأن فيها سجن على طول”.

تصريحات بشرى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الشخصية المجهولة التي تتحدث عنها، حيث تساءل المتابعون عن هوية هذه الشخصية وما هو الفعل الذي لو ذُكر يستوجب الحبس.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الفنية، مسلسل “طبيبة شرعية”، الذي تصدّر “التريند” بعد النجاح الذي حققه، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، وشارك بشرى في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وتناول المسلسل قصة طبيبة شرعية وما تواجهه من مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها أثناء القيام بعملهم، وتأثير تلك الأحداث في واقع حياتهم الشخصية.