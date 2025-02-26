مسابقات رمضان.. أحمد العوضي يشعل المنافسة بـ”فهد البطل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل الفنان أحمد العوضي المسابقات التي انتشرت أخيراً بين الفنانين حول أعمالهم الرمضانية، حيث أعلن في بث مباشر على صفحته في “فيسبوك” عن مسابقة جديدة حول مسلسله “فهد البطل” سوف يفوز فيها 25 متابعاً بمبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم، بمجموع 500 ألف جنيه يومياً.

وقال العوضي إنه على دراية بأن مقاهي مصر كلها تتابع مسلسله الجديد، مشيراً الى أن المقاهي هي مكانه المفضّل لمتابعة الحلقات مع جمهوره.

وأوضح العوضي: “أنا هختار قهوة أروح أتفرّج معاهم على حلقة من حلقات مسلسل “فهد البطل”، كما كشف عن خططه لتنظيم 30 مسابقة خلال شهر رمضان، حيث سيطرح سؤالاً مختلفاً كل يوم، مؤكداً أن هذه المسابقات هي طريقة شكر لجمهوره الذي يراه جزءاً أساسياً في نجاحه.

وقال العوضي: “جائزة أول يوم رمضان بنص مليون جنيه… وطول ما ربّنا بيكرمني وأي شغلانة بدخلها باعمل لكم مسابقة… علشان إحنا شركاء… ولو مش أنتم مش هيجيلي الشغلانة دي اللي هاخد منها فلوس”. وأضاف: “بعمل ده عشان أنتم جزء مهم في نجاحي”، موضحاً أن المسابقات ستكون متنوعة ومليئة بالمفاجآت لجعل الشهر الكريم أكثر متعةً وتشويقاً لكل متابعيه.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل “فهد البطل” كلٌ من: “ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، لوسي، يارا السكري، وهو من تأليف محمود حمدان، وتدور أحداثه في إطار شعبي.