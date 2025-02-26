وفاء عامر ترد على جدل “بنات همام”.. وتعد بمفاجآت عن “ريا وسكينة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة وفاء عامر على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسلها الجديد “بنات همام” الذي تشارك في بطولته بجوار الفنانة حورية فرغلي ويقدّم قصة حياة “ريا وسكينة” الشهيرتين في عالم الجريمة، خاصة بعد انتشار أخبار عن تبرئة المسلسل للأختين.

وفاء عبّرت في تصريح صحافي عن سعادتها بتقديم عمل مختلف عن حياة “ريا وسكينة”، مؤكدةً أنها انتهت من تصوير كل مشاهد العمل، وطالبةً من الجمهور الانتظار لمتابعة العمل ثم الحكم عليه قبل انتقاده.

وانتهى أبطال مسلسل “بنات همام” من تصوير كل حلقاته، والذي بدأ تصويره العام الماضي، وهو مكوّن من 15 حلقة، ويضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم: وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين…، ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج كريم رفعت، علماً أنه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

ويكشف المسلسل عن مفاجأة كبرى خلال الأحداث، وتتمثّل ببراءة “ريا وسكينة”، ليغيّر بذلك المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية الشهيرة.