شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. أعمال درامية تتزين بأسماء شخصيات أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025 الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، اعتماد عدد من الأعمال الفنية على أسماء شخصيات أبطالها الرئيسية، ليصبح عنوان العمل جزءا من شخصية البطل، ومعبرا بشكل أكبر عنه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأعمال المأخوذة عن أسماء شخصياتها..

حكيم باشا

يقوم ببطولة مسلسل حكيم باشا النجم مصطفى شعبان، والذي يجسد خلال الأحداث شخصية حكيم، الذى يتولى تجاره عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، ويشارك في بطولته أيضا كل من دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سارة نور، وهو من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

فهد البطل

أما في مسلسل فهد البطل يجسد بطل العمل أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته، ويشارك في بطولة العمل أيضا كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمي، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، محمد مهران، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

النص

بينما يجسد النجم أحمد أمين خلال أحداث مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النص"، النُص وهو نشال فائق الحيلة والمهارة، ويقرر التوبة عن العمليات الاجرامية ليسلك طريقا جديداَ في مقاومة الاحتلال البريطاني بتكوين فريق من النشالين معه، ويشارك في بطولته أيضا كل من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن، وهو من تأليف ورشة "مانجم"، إخراج: حسام علي، إنتاج شركة أروما.

عايشة الدور

وفي مسلسل عايشة الدور، تجسد النجمة دنيا سمير غانم شخصية عائشة التى تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد، ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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النص



حكيم باشا



عايشة الدور