شكرا لقرائتكم خبر عن بين التمثيل والغناء.. نجوم الغناء الشعبى يشاركون فى دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما موسم رمضان 2025 ظهورعدد من النجوم مطربى الأغانى الشعبية سواء تمثيل أو تترات أو أغانى داخل أحداث المسلسلات، وفى خلال التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر مطربى الشعبى المشاركين فى دراما رمضان.

أحمد بحر "كزبرة" مسلسل الغاوي

يشارك أحمد بحر "كزبرة" كممثل في مسلسل الغاوي مع النجم أحمد مكى، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

عصام صاصا مسلسل ولاد الشمس

روجت قناة ON لأغنية مسلسل ولاد الشمس بطولة النجمين أحمد مالك وطه دسوقي، المقرر عرضها في شهر رمضان 2025، ويقوم بغنائها المطرب الشعبى عصام صاصا، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، وتدور قصة مسلسل ولاد الشمس حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدى (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة.



عصام صاصا

أحمد شيبة مسلسل فهد البطل

بينما يشارك المطرب الشعبى أحمد شيبة في رباعيتين وتتر لمسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضى، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والرباعيات كلمات رضا المصرى، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.





طارق الشيخ مسلسل حكيم باشا

انتهى نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ من تسجيل تتر مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وماستر محمد جودة، كما يقدم طارق 8 رباعيات ضمن أحداث المسلسل.





محمود الليثي مسلسل عقبال عندكوا

وظهر المطرب الشعبى محمود الليثى في برومو مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، بغناء في أحد أفراح داخل أحداث المسلسل، يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.



محمود الليثي





رحمة محسن مسلسل فهد البطل

وتقدم المطربة الشعبية رحمة محسن عددا من الأغانى خلال أحداث مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى.

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