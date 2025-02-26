ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية شاكيرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي ، مجموعة صور لها أثناء قضاء بعض الوقت مع طفليها.

ووثقت شاكيرا في الصور، الأوقات الجميلة التي قضتها مع طفليها ميلان وساشا في كرنفال مدينة بارانكيا، مسقط رأسها في كولومبيا.

وظهرت شاكيرا في الصور وهي ترتدي ملابس على شكل هيكل عظمي باللون الأسود مع رسمة لجسد الانسان بالألوان عاكسة للضوء، وتضع قناع "ماريموندا".

وبطريقة لافتة، أخفت شاكيرا ملامحها وملامح طفليها بالرسم على وجههما، وذلك لتستمتع معهما بكل لحظة دون أي حماية أو مضايقة وملاحقة من الجمهور لالقاط الصور.

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تظهر بملابس تنكرية للاستمتاع مع طفليها دون مضايقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.