ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عفوي من كواليس تصوير مسلسل "وتقالب حبيب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.
وظهرت ياسمين في مقطع الفيديو برفقة الممثلتين بدرية طلبة وإيمان السيد، وعلقت قائلة: "المسلسل خلاص ابتدى ينور".
كما أرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "بيبو وتونة مسلسل وتقابل حبيب".
ومسلسل "وتقابل حبيب" من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود يس، وبطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكول سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندى موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنة عرفة وسلمى غريب، بتول حداد وأحمد عبدالله وندا أكرم ومحمد الدسوقي وسارة خزبك وطارق محمد وريم رأفت ودينا حسن وسمر عبدالوهاب وإيمان السيد وبدرية طلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو عفوي لـ ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة وإيمان السيد من كواليس "وتقابل حبيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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