مخرج "كامل العدد ++" يكـ ـشف حقيقة مشاركة محمد صلاح بالعمل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري خالد الحلفاوي عن مشاركة مكة ابنة لاعب نادي ليفربول محمد صلاح في مسلسل "كامل العدد ++" المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني. و قال الحلفاوي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مشاركة مكة محمد صلاح ستكون ضمن ظهور خاص جدًا مشيرا الى أنه كان متخوفًا بسبب اللغة العربية، لكنه تفاجأ بأدائها المميز. ونفى الاخبار التي ترددت حول مشاركة محمد صلاح نفسه في العمل مؤكداً أنه كان يتمنى مشاركته، لكنه لم يشارك.

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