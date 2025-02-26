جاهدة وهبي تحتفي بالموسيقار محمد عبد الوهاب وألحانه لأم كلثوم في دار الأوبرا السلطانية العُمانية

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي حفلا استثنائياً على مسرح دار الأوبرا السلطانية العمانية العريق احتفاء بالموسيقار محمد عبد الوهاب وألحانه لأم كلثوم، بمصاحبة أوركسترا موسيقية ضخمة قادها المايسترو الكبير ناير ناجي، وبإعداد أوركسترالي مميّز للمايسترو هشام جبر.

وقدمت باقة من اجمل الاعمال بصوتها الذي يحمل عبق الموروث العربي الكلاسيكي، ويزدان بتلوينات غنائية عديدة ورافق الأداء عرضٌ بصري عن موسيقار الأجيال وكوكب الشرق، مع معلومات حول الأغنيات.

وشاركت في الأمسية الفنانة ريهام عبد الحكيم، التي اضافت بصوتها العذب سحرًا آخر، مما جعل هذه الليلة تحفةً أعادت إحياء إرث عبد الوهاب بجمالية عالية.

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