إليكم لائحة مسلسلات MBC دراما خلال شهر رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - وزعت شبكة محطات MBC برامجها على قنواتها بشكل مختلف ومتنوع.



إليكم تفاصيل جدولها على محطة MBC دراما، وما ستقدمه من أعمال للمتابعين خلال شهر رمضان المبارك:

مسلسل إش إش

إش إش شابة جميلة ليس لديها يد في اختيار عائلتها، اضطرت لتعمل راقصة من الدرجة الثالثة على خطى والدتها المعتزلة التي لم تحقق أحلامها.. لكن لدى اش اش أحلام أخرى بعيدة عن عالم الرقص، وعندما تدخل صدفةً عالم آل الجريتلي تكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة. تأليف وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هاله صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، وآخرين.

مسلسل أبو البنات

تدور الأحداث بين أسرار الماضي ومفاجآت الحاضر فالعم جمعة لديه 3 بنات ووراء كل واحدة منهن حكاية، فيما تعيش زوجته أنيسة تحت تهديد الزواج عليها إن لم تنجب له طفلاً ذكراً.. وهنا يأتي السر الكبير الذي يرجع إلى 25 عاماً، لتبدأ مرحلة من الاعترافات وتضارب المصالح والنهايات الصادمة.. العمل من بطولة: ابراهيم الحربي – شيماء علي - هبة الدري – فهد باسم – فتات سلطان - شوق الهادي وآخرين.

مسلسل بيت حمولة

يرصد المسلسل يوميات أسرة تعاني من تسلط وجبروت جميلة الجدة الخمسينية والأم المسيطرة على أولادها الخمسة وابنتها الوحيدة. صراعات وتوترات بين الأبناء وزوجاتهم، مع مشاكل مالية تظهر فيما تحاول جميلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والإمساك بزمام الأمور من جديد.

بطولة: الهام الفضالة - طيف - ليالي دهراب - شهد الياسين - شيلاء سبت، وآخرين.

مسلسل تحت سابع أرض

موسى، هوضابط نزيه في الأمن الجنائي، يكتشف مع الأيام أن اخوته يزوّرون الدولارات فيضطر لإدارة العمل بهدف حمايتهم من العصابة التي يتعاملون معها، لكنه يتحول تدريجياً إلى شخص فاسد يسعى للسلطة والمال مما يغير حياته وحياة من حوله بشكل مفاجئ.

بطولة: تيم حسن - كاريس بشار- أنس طيارة – منى واصف- ريهام قصار- جوان خضر- مجد فضة وآخرين.

مسلسل عمتي نويّر (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

تدور أحداث العمل داخل عمارة تقطنها عائلة واحدة. وبعد وفاة راشد رب الاسرة، يجد أفراد العائلة أنفسهم في نزاع بين بعضهم البعض للحصول على ثروة الوالد وميراثه الخفي الذي لا يعرف قيمته الحقيقية أحد. من جانبها تحاول العمة نويّر إعادة لم شمل العائلة وحل النزاع على الثروة وسط العديد من الصراعات والمؤامرات والمفارقات التي تأخذ طابعاً كوميدياً.

بطولة: ريم الحبيب، رها فهد، سعد الشطي، فتون الجارالله، زارا البلوشي، عبد الرحمن نافع، سراء العتيبي، مريم عبد لرحمن، بدور العتيبي، عبدالعزيز المليفي، مريم الغامدي، نايف خلف، عبدالله أحمد، فهد القحطاني، محمد الهاشم، وآخرين.

مسلسل البطل

في قرية بعيدة، يضحي أستاذ مدرسي بنفسه لإنقاذ مراهق من النار ليصبح مشلولاً بعدها.. ويتحول إلى بطل في نظر سكان قريته. لكن هذا لا يدوم طويلاً حيث تبدأ مكانته بالتراجع شيئاً فشيئاً مع ظهور شخص فاسد يدير شبكة تهريب واسعة يسيطر عبرها على السكان.

بطولة: بسام كوسا – محمود نصر – نور علي- خالد شباط – نانسي خوري- هيما اسماعيل- وسام رضا وآخرين.