بالفيديو- افتتاح الوجهة الترفيهية الجديدة “Twisted Labs”

افتتح سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA) الأستاذ أحمد عرفة، مساء اليوم (الثلاثاء)، الوجهة الترفيهية الجديدة “Twisted Labs” في منطقة الاستديو بـ”بوليفارد سيتي”، وهي واحدة من أحدث وأبرز الإضافات في المنطقة، والتي تقدم بذلك تجربة فريدة لعشاق الترفيه والألعاب، تابعة لنادي “twisminds” أحد أشهر فرق الألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم “Twisted Minds” مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المبتكرة، بما في ذلك قاعة “Twisted Hall”، ومساحة “Champion Test” التفاعلية، بالإضافة إلى “Twisted Shop” الذي يوفر مجموعة من المنتجات الحصرية لعشاق الألعاب والتحديات.

كما تحتضن الوجهة مركزًا للألعاب “Gaming Center”، ومسار سباق “Twisted Track”، ومنطقة “Watch Party” المخصصة لمشاهدة الفعاليات والعروض، إلى جانب تجربة “Escape Room” التي تقدم مغامرات مشوقة لعشاق الألغاز.

ولعشاق الاسترخاء وتجربة الضيافة، يوفر “Twisted Minds” مقهى “Twisted Café” الذي يتميز بتصميمه العصري، فضلًا عن مساحات استراحة مصممة بعناية لراحة الزوار.

ويمثل هذا المقر الواقع بجانب مسرح بكر الشدي، إضافة نوعية لقطاع الترفيه في المملكة، حيث يقدم تجارب غير مسبوقة تلبي اهتمامات مختلف الفئات. إذ أن الوجهة الجديدة تهدف إلى جذب عشاق المغامرة والتحدي، مع تعزيز مكانة “بوليفارد سيتي” كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية.