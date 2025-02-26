هيفا وهبي تخرج عن صمتها وترد لأول مرة على انتشار خبر زواجها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على الاخبار التي تنتشر مراراً وتكراراً حول زواجها وشاركت احد الاخبار الكاذبة عنها وعلقت : "صورة منذ بضع سنوات في احدى المناسبات مع ملك جما لبنان لحد هون صورة وخبر عاديين!"

وأضافت: "ولكن انتو تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوجتوني له ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعا وكالعادة لم تنسوا اضافة التاتش بتاعكم!

خبر كاذب!!! ويا ريت تفهموا ان لما مش برد على خزعبلاتكم لان بحترم نفسي وبقرف منكم ومش بحترم اي حد بيجيب سيرة الناس بعشوائية وفوضوية وكذب وتلفيق اخبار وبالاخص اللي عامل فيها انه بينقل الخبر "نقلا عن".

. انتو بتبقوا اقبح من الخبر نفسه وانتم تساعدوا من يدسون الاخبار في الخفي لتعودوا وتتكلموا عنها بلؤم مبطن في العلن بصيغة الاعلام"

وتابعت: انا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت اكتب هالكلمتين وكمان في شي مهم ما حضو بحياتي اذا تزوجت او لا ولما يكون في شي لازم الناس تعرفه انا بس اللي بعلن عنه بشفافية. كفاية تدخل في حياة الناس والتعدي على حريتهم انا لا اتدخل في حياة أحد واللي بيعتدي عليي هرد بطريقة قانونية"

وأردفت: "وعلى سيرة المواضيع القانونية فقد باشر مكتب المحاماة في دبي برفع دعوى على اللي مسمي حاله اعلامي لبناني يعيش في دبي وهو اللي بيعمله مونتاج كل المحتوى اللي بينزله عني في قنواته وصفحاته وكل ما يظهره التحقيق وايضا حركت دعوى ضد سيدة تقوم بتهديدي بطريقة مستمرة بأذيتي اعلانيا اذا لم اتجاوب مع طلباتها الشاذة وبحوزتي كل ما يثبت ذلك!

وقد فرغ مكتب المحاماة كل رسايلها وصورها وفيديوهاتها التي ارسلتها الصفحات الوهمية التي تنشر فيها القدح والذم والاكاذيت في ملف يقدم الى القضاء لاثبت الجرم! وشكرا."