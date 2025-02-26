خبر وفاة سعد الصغير يشـ ـعل مواقع التواصل.. ما الحقيقة؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شائعات حول وفاة الفنان المصري سعد الصغير، ما أثار جدلا واسعا.

وبدورها، نفت أسرة سعد هذه الشائعات، وأكدت عبر منشور نشرته على حساب الفنان الرسمي، أنه بصحة جيدة، ولا صحة لما يتم تداوله عبر الإنترنت.

وكتبت أسرة سعد في المنشور: "كل عام وأنتم بخير.. الفنان سعد الصغير بخير، اللهم لك الحمد، وأيام قليلة وهيبقى معانا كلنا، ونفرح كلنا، كل ما يخص خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيحاً، هذه شائعات من أصحاب الصفحات الشخصية عديمة الضمير، ربنا يطول في عمرنا وعمركم، اللهم أمين، ويجعلها سنة خير علينا وعليكم جميعاً.. رمضان كريم علينا وعليكم".

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