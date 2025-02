جوائز SAG 2025.. تألق سينمائي وتلفزيوني وجين فوندا تخطف الأضواء برسالة قوية

ميرنا وليد - بيروت - شهدت قاعة Shrine Auditorium في لوس أنجلوس مساء 23 شباط 2025 حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) في دورته الـ31، حيث تولت الممثلة كريستين بيل مهمة التقديم، وأضفت لمسة مميزة بأدائها الغنائي المفاجئ لأغنية "If You Wanna Be an Actor"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ومشاهد مصورة للأعمال المرشحة.



تمكن فيلم Conclave (المجمع المقدس)، الذي يتناول كواليس انتخاب البابا، من اقتناص جائزة أفضل فيلم، مما يعزز فرصه في سباق الأوسكار. وحصل تيموثي شالاميت على جائزة أفضل ممثل عن دوره في A Complete Unknown، بينما نالت ديمي مور جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في The Substance، أما جوائز الأدوار المساعدة فكانت من نصيب كيران كولكين عن A Real Pain وزوي سالدانا عن Emilia Pérez.

في فئات التلفزيون، تصدر مسلسل Shōgun المشهد بفوزه بثلاث جوائز، من بينها أفضل طاقم درامي، بينما فاز مسلسل Only Murders in the Building بجائزة أفضل طاقم كوميدي. كما نال كولن فاريل جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود عن دوره في The Penguin، بينما خطفت جيسيكا غانينغ جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود عن Baby Reindeer، وشهد الحفل تكريم النجمة جين فوندا (87 عاماً) بجائزة الإنجاز الحياتي، حيث استغلت كلمتها قائلة: "نحن في لحظة حاسمة... هذا ليس تدريباً، بل واقع يجب مواجهته".

عكس الحفل هذا العام تنوعاً كبيراً في الفائزين والأعمال المحتفى بها، مما يؤكد التطور المستمر في صناعة الترفيه وسعيها لتمثيل قصص وتجارب أكثر شمولاً.