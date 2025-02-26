خزانة أمل كلوني تضم أجمل وأثمن الفساتين من أهم دور الأزياء

ميرنا وليد - بيروت - الى جانب إهتماماتها المهنية تهتم المحامية الشهيرة أمل علم الدين بأناقتها اليومية وبفساتين السهرة التي تبتاعها من أرقى دور الأزياء وخزانتها تضم مجموعة كبيرة منها.
ومعروف عن أمل علم كلوني أنها تملك ذوقاً خاصاً وتختار بدقة إطلالاتها اليومية والمسائية. كما أنها تهتم بشعرها والماكياج الناعم. وتفاجىء أمل متابعينها بأناقتها وخياراتها التي تجمع بين النمط العصري والبسيط.
يذكر أن أمل كلوني منحتها عام 2022 مجلة "تايم" الأميركية لقب "امرأة العام" من بين 12 سيدة. ووصفتها المجلة بـ"القوية التي لا تتراجع عن قضاياها"، بالإضافة إلى دعمها للقضايا المحقة.
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