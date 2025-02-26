شكرا لقرائتكم خبر عن من مساعدتها لزواج حبيبها لخطف زوجها.. علاقة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، في رمضان 2025 على قناة dmc، والمسلسل 30 حلقة وتجسد ياسمين فيه شخصية "ليل" السيدة الثرية التي تنفصل عن زوجها يوسف (خالد سليم)، بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل في قصة حب جديدة مع فارس (كريم فهمي) شقيق طليقها.

وتحولت علاقة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، خلال السنوات الماضية حيث ساعدتها نيكول في فيلم تمن دستة أشرار للزواج من حبيبها وكانا صديقات و أعز أصحاب، أما في المسلسل تتسبب نيكول في طلاق ياسمين من زوجها خالد سليم وطلاقهما حتى تتزوج منه، وهكذا تكون تحولت علاقتهما من أصدقاء إلى أعداء.

مسلسل وتقابل حبيب يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي فى الدراما التليفزيونية للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل ونحب تاني ليه الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشهد العمل أيضاً قصة حب بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى بعد انفصال الأولى عن زوجها الذى جسد دوره الفنان شريف منير وتزوجا فى النهاية رغم الصعوبات التي واجهتهما.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025