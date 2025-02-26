شكرا لقرائتكم خبر عن على صبحى يخوض دراما رمضان بمسلسلى إخواتي وجودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان على صبحى خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو إخواتي بمشاركة نيللى كريم وروبى وكندة علوش والثانى هو جودر 2 مع النجم ياسر جلال، حيث يعود الموسم الثانى للعمل بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى 2024.

مسلسل إخواتي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، عزت زين وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا وأحمد حاتم والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وقدم على صبحى في مسلسل جودر شخصية داهش، والمسلسل من بطولة ، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

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