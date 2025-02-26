شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد سليمان عن "شباب امرأة": سنقدمه بشكل عصري يتماشى مع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست والكاتب محمد سليمان عبد المالك، أن مسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، هو إعادة معالجة درامية للنص الأدبي الأصلي، وليس مجرد استنساخ للفيلم الشهير.

عبد المالك أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "عندما قلنا إن المسلسل نص أدبي قبل أن يكون سينمائيًا، سأل البعض: كيف نجرؤ على إعادة تقديم عمل سينمائي ضخم كهذا؟! وهو سؤال مشروع، خاصة أن الفيلم حمل بصمات أسطورية مثل تحية كاريوكا وشكري سرحان".

أشار إلى أن هذه التساؤلات تكررت سابقًا مع مسلسل "إمبراطورية ميم"، لكنه نجح لأنه استند إلى الرواية الأدبية الأصلية.

أكد أن هذه الأعمال الأدبية الخالدة صالحة للتجديد عبر الأجيال، مضيفًا: "في 2025، نقدم "شباب امرأة" برؤية تتماشى مع العصر، سواء في الديكور، الملابس، أو حتى التفاصيل الصغيرة مثل تدخين السجائر الإلكترونية".

عن اختيار غادة عبد الرازق لدور "شفاعات"، قال: "في رأيي المتواضع، لا أحد يستطيع تقديم الشخصية حاليًا مثل غادة عبد الرازق، فهي تمتلك شعبية كبيرة، وتجيد لعب الأدوار الشعبية بتميز، كما أنها ممثلة فريدة تستطيع تقديم أي شخصية بروح مختلفة حتى "الهاي كلاس".

وعن احتمالية المقارنة بينها وبين تحية كاريوكا، أوضح: "لا نسخ للعمل الأصلي، لكن المقارنات ستظل موجودة ومع ذلك، غادة ستقدم شخصية "شفاعات" بشكل جديد ومختلف".



وعن اختلاف شخصية "إمام" بين الفيلم والمسلسل في السن علق قائلاً : "أوضح أن شخصية "إمام"، التي جسدها شكري سرحان في الفيلم، ستكون أقرب للرواية الأدبية في المسلسل، مشيرًا إلى أن "يوسف عمر" مناسب تمامًا للدور، فنحن لا نقدم نسخة من الفيلم، بل نعتمد على البناء الدرامي للرواية الأصلية، مما يجعل الشخصيات متناسبة".

يذكر أن المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا، و يشارك في البطولة: غادة عبد الرازق (شفاعات – تحية كاريوكا في الفيلم) يوسف عمر (إمام – شكري سرحان في الفيلم).

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