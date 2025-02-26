شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: مسلسل فهد البطل وجبة درامية دسمة.. وفيه خط صعيدى متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان احمد عبد العزيز، أن هناك مائدة عامرة بالأعمال الدرامية المختلفة والمتنوعة خلال شهر رمضان تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، مشيرا إلى أن مسلسل فهد البطل سيكون من الأعمال التي اعتقد سيكون لها نصيب كبير من المشاهدة لأنها وجبة دسمة دراميا.

وأضاف احمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن مسلسل فهد البطل هو عمل شعبي وفيه خط صعيدي متميز ومكتوب كويس جدا، مضيفا: "شخصيتي اللي بقدمها بالنسبة لي شخصية مختلفة وجديدة وصادمة شويه وفيها مفاجئة للناس".

وتابع: "أقدم شخصية شريرة وهو العمدة غلاب وهو عم فهد ويدور بينهم صراع طوال 30 حلقة"، مشيدا بجهود شركة الانتاج قائلا: "أماكن التصوير والانتاج مميزة ولم تبخل شركة سينرجي بأي شيء يطلبها العمل وأي لوكيشن مطلوب والعمل متكلف كويسة والانتاج جيد جدا وشغل المخرج محمد عبد السلام مميز وهو كله طموح".

لمزيد من أخبار مسلسلات رمضان اضغط هنا