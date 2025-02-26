شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يشارك فى بطولة مسلسلى شهادة معاملة أطفال وشباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حافظ فى مسلسلين خلال موسم رمضان 2025، وذلك يعود لتألقه الفترة الماضية في أكثر من كاركتر وأخرهم مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوى، ويقدم حافظ دورا محوريا في أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدى، والذى يمثل عودة درامية مميزة لهنيدى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

كما يشارك محمود حافظ في بطولة مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق، وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025