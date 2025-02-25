جورج كلوني يحمس محبيه لإكمال سلسلة Ocean's.. وهذا ما كشفه عن الجزء القادم

ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يقوم النجم العالمي جورج كلوني بإعادة تمثيل دور داني أوشن في فيلم Ocean's الجديد، لكن هذه المرة، تتصارع المجموعة مع تقدمهم في السن.



وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، سخر كلوني من الجزء القادم قائلاً: "يبدو الأمر كما لو أننا أصبحنا أكبر من أن نتمكن من القيام بالوظائف التي اعتدنا أن نكون قادرين على القيام بها"، و سيكون الفيلم بمثابة متابعة لـ Ocean’s Thirteen ويعيد الطاقم الأصلي.

وناقش كلوني المشروع سابقًا في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وقارن نصه بالفيلم الكوميدي Going in Style لعام 1979، والذي يتتبع مجموعة من الرجال المسنين يخططون لعملية سرقة، و أكد لـ E! أنباء عن نجاحه في حشد الفريق القديم من أجل العودة.

بالإضافة إلى هذا الجزء الثاني، هناك جزء مسبق منفصل من Ocean’s قيد الإعداد، بطولة مارغو روبي وريان غوسلينغ في دور والدي داني أوشن.