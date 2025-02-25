ياسمين صبري تنتقم من نيقولا معوض في الأميرة ظل حيطة.. رمضان 2025

قصة ياسمين صبري مع نيقولا معوض

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ياسمين صبري حاضرة في منافسات رمضان للعام الثاني على التوالي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:20 مساءً - تخوض الفنانةتجربة درامية جديدة خلال مسلسل "" المنتظر عرضه خلال النصف الأول من، حيث اختارت ياسمين تقديم عمل مستوحى من قصة حقيقية، وتناقش خلاله العديد من قضايا المرأة، أبرزها الزواج دون معرفة كل شيء عن شخصية الزوج لمجرد حالته المادية المُيسرة وما ينتج عن ذلك.وتظهر ياسمين صبري بشخصية زينب، وهي فتاة من الطبقة المتوسطة تعمل بأحد توكيلات الملابس، وتتزوج من أسامة (نيقولا معوض) الذي أحبها وأصبح يضغط عليها وعلى عائلتها من أجل زواجه منها، وبالفعل تزوجا ولكن بعد ذلك تكتشف نرجسيته ومعاملته السيئة وخداعه لها، وتتحول حياتها معه إلى جحيم، لتقرر زينب بعد ذلك الانتقام من أسامة وتسجنه وتحصل على جميع حقوقها منه.يمكنكِ قراءة.. أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم.. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، مها نصار، هند عبد الحليم، سمر مرسي، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي وعدد آخر من الفنانين.وتتواجدفي موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بعمل من 15 حلقة، بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل "" وشارك في بطولة العمل كل من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.تابعي أيضاً.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرزوفي سياقٍ مختلف، انشغلتبتصوير أحداث فيلم "" الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز والمقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث تم تصوير جزء كبير من المشاهد بين القاهرة وتركيا، والجونة، ومن المقرر استكمال باقى المشاهد المتبقية بين القاهرة وايطاليا وإسبانيا بعد انتهاء شهر رمضان.فيلم "" من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، مريم الجندي، وأحمد غزي، وضيفا الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار، فيما تظهر ياسمين صبري بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة تتعرف إلى كريم عبدالعزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».