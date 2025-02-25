عروض حية لـ سينثيا إريفو وأريانا غراندي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:20 مساءً - يوم الأحد المقبل، الموافق 2 مارس، سيقام الحدث الأضخم في هوليوود؛ حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، والمقرر إقامته في مسرح دولبي، وأكدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أنه سوف يتم تقديم سلسلة من العروض والتابلوهات الغنائية، لأشهر الفنانين.

عروض غنائية في حفل الأوسكار 2025

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وأُعلن على الصفحة الرسمية لحفل توزيع جوائز الأوسكار، منذ ساعات قليلة، عن تقديم النجمتين المشاركتين في فيلم Wicked، أريانا غراندي وسينثيا إريفو، عرضًا فنيًا غنائيًا على هامش فعاليات الحفل.

ولن يتوقف الأمر على عرض غراندي وإريفو، بل تم الإعلان عن تقديم فقرة غنائية للتايلندية ليسا، من فرقة "بلاك بينك-BLACKPINK"، والتي لعبت مؤخرًا دور البطولة في الموسم الأخير من مسلسل "The White Lotus"، ومن المقرر أن تصدر ألبومها الجديد "Alter Ego " يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

كما ستقدم أيضًا المغنية راي، البالغة من العمر 27 عامًا ومغنية الراب الأمريكية دوجا كات، 29 عامًا، ومغنية الراب كوين لطيفة، 54 عامًا، عروضًا خلال حفل توزيع الجوائز.

يذكر أن سينثيا إيريفو وأريانا غراندي مرشحتان في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين عن دورهما في فيلم Wicked.



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القائمة الكاملة لمقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار

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أعلن حفل توزيع جوائز الأوسكار عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة جو ألوين، وستيرلنج ك. براون، وويليم دافو، وآنا دي أرماس، وليلي روز ديب، وسيلينا جوميز، وجولدي هاون، وكوني نيلسن، وبن ستيلر، وأوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان.

وسينضمون إلى مقدمي العروض الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، بما في ذلك هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وإيلي فانينغ، ووبي غولدبرغ، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثغو، وآيمي بوهلر، وجون سكويب، وبوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، وسيليان ميرفي، وديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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