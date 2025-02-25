بعد تأجيله لمدة عام.. عرض مسلسل للأذكياء فقط في رمضان 2025

مفارقات كوميدية في "للأذكياء فقط"

أبطال المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:20 مساءً - شهد مسلسلبطولة الثلاثي رنا رئيس، وحمدي الميرغني وكريم عفيفي، انفراجة كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تأجل لمدة عامٍ كامل، إذ تقرر عرضه أخيرًا ضمن خريطةومن المُقرر عرض مسلسل "للأذكياء فقط"، عبر منصة "شاهد" حصريًا في رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات، وذلك في إطار لايت كوميدي.كان مسلسل"للأذكياء فقط" مُقررًا عرضه في موسم دراما رمضان 2024، إلا أنه تأجل طرحه بشكلٍ مفاجئ بقرار من الشركة المنتجة، ليتوقف التصوير، قرابة 8 أشهر، حيث جرى استئناف التصوير نهاية نوفمبر الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، ويأتي من بطولة رنا رئيس، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، دعاء حكم، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف مثل إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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رنا رئيس: فكرة المسلسل بها جانب إنساني

كانت رنا رئيس، كشفت لـ"الخليج 365" في وقتٍ سابق، الأسباب التي دفعتها للمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنّ وجود كريم عفيفي وحمدي الميرغني، كان سبباً رئيسياً، فضلاً عن المخرج محمد عبد الرحمن حماقي؛ كونه يمتلك حساً كوميدياً عالياً، كما أنّ الفكرة بها جانب إنساني يستهدف الأطفال بالأساس، لافتة إلى أنّ التحضير لتلك التجربة كان مختلفاً عن تجاربها السابقة، حيث إنها تُجسد شخصية مركّبة نوعاً ما، حيث تؤدي دور دكتورة بالجامعة، وتواجه مواقف عديدة مليئة بالتفاصيل.

حمدي الميرغني يكشف تفاصيل المسلسل

فيما قال الفنان حمدي الميرغني، إنّ المسلسل يتناول فكرة 3 علماء شباب، تخرجوا في إحدى الكليات العلمية، ويحاولون تنفيذ مشروع يهم قطاعاً كبيراً من الناس، وخلال تلك الرحلة، يتعرضون للعديد من المواقف والتجارب مع كل حلقة، وذلك في إطار لايت كوميدي، معرباً عن آماله أنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على شاشة التليفزيون، "أتمنى أنّ يصل للجمهور بالصورة التي نجتهد فيها لإيصالها".

وأرجع أسباب حماسه للمشاركة في هذا المسلسل، أنّ السيناريو مكتوب بشكلٍ مميز، وبُذل فيه قدر كبير من الجهد، بجانب وجود المخرج محمد عبد الرحمن حماقي على رأس المشروع، متابعاً: "كلّ هذه التركيبة مميزة، وتُسهم في تقديم مسلسل شبابي علمي بشكلٍ مبسط وكوميدي"، مؤكداً أنّ المسلسل لا ينجرف وراء الضحك الكثير، ما يُتفه من قيمة العمل، ولا نُقدمه أيضاً بشكلٍ قاتم، قائلاً: "نُقدم عملاً متوازناً لينال إعجاب الجمهور".



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