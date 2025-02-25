الشرنقة لـ أحمد داود: أول مسلسل يعرض قبل رمضان 2025 بيومين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:20 مساءً - يطل الفنان أحمد داود، على جمهوره مُبكرًا، وذلك من خلال مسلسل "الشرنقة"، الذي يُنافس به في موسم دراما رمضان 2025، ويواصل تصويره حتى الآن، والمكون من 15 حلقة فقط.
يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.
تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة (منة شلبي) وعلي (أحمد داود) تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.
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موعد الحلقة الأولىوأعلن أحمد داود، عن عرض مسلسل "الشرنقة"، بداية من يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر منصة "WATCH IT" حصريًا، ليكون أول مسلسل يُعرض للجمهور من خريطة مسلسلات رمضان 2025.
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قصة وأبطال مسلسل "الشرنقة"مسلسل "الشرنقة" ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق؛ وعلمت "الخليج 365" أن أحمد داود، سيظهر خلال أحداث مسلسل "الشرنقة"، في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.
يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.
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أحمد داود يُحقق نجاحًا كبيرًا في "الهوى سلطان"وفي سياق آخر، حقق الفنان أحمد داود، نجاحًا كبيرًا في دور العرض خلال الشهور الأخيرة، حيث يُعرض له فيلم "الهوى سلطان"، والذي تجاوزت إيراداته في شباك التذاكر المصري أكثر من 82 مليون جنيه. ويشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري.
تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة (منة شلبي) وعلي (أحمد داود) تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.
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آخر أعمال أحمد داود الدراميةمسلسل "زينهم" آخر أعمال أحمد داود في الدراما، وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».