المخرج تامر محسن أول مرة في رمضان 2025 بدون محمد فراج.. فما القصة؟

تامر محسن في رمضان بدون محمد فراج

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محمد فراج يخوض البطولة المطلقة الأولى في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:20 مساءً - يعود المخرجإلى منافساتبمسلسل "" بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، وذلك بغد غيابه خلال الثلاثة أعوام الماضية وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي في شهر رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي وقت عرضه.المخرجيتواجد في منافسات دراما رمضان 2025 بمسلسل لأول مرة ليس من بطولة الفنان محمد فراج أو من ضمن أبطاله وذلك يعد أمراً لافتاً بعد تجارب محسن في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ إسناد أول عمل من إخراجه، حيث اختار محمد فراج كبطل رئيسي في جميع مسلسلاته التي أخرجها قبل قلبي ومفتاحه.يمكنكِ قراءة.. محمد فراج وهدى المفتي.. سنة أولى بطولة في رمضان 2025كانت البداية في مسلسل "" من تأليف الكاتب الراحلوخاض بهأولى تجاربه في إخراج عمل درامي، وشاركفي العمل بدور بطل من الأبطال الرئيسين للعمل، وفي تجربة تامر محسن الثانية في الدراما خلال مسلسل "" بطولة نيللي كريم والذي تم عرضه في رمضان 2015، اختار محسن، محمد فراج لدور البطولة أيضاً أمام نيللي.ثالث أعمال المخرجفي دراما رمضان كان مسلسل "" الذي تم عرضه عام 2017 وقدم محمد فراج خلال أحداث العمل أحد أدوار البطولة الرئيسيين، واستمر تامر محسن في استعانته بمحمد فراج في أعماله الدرامية الرمضانية للمرة الرابعة في مسلسل "" الذي قدم فيه فراج دور البطولة أمام منى زكي، ليأتي هذا العام ويتخلي عن تميمة نجاحه وممثله المفضل محمد فراج لأول مرة في "".يتواجد في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ويخوض به فراج أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين رئيس، هبة مجدي، حسن مالك، تامر نبيل، محمود الليثي، دنيا ماهر، سامي مغاوري، خالد سرحان، جاسيكا حسام الدين، ملك حسن وآخرون.تابعي أيضاً.. أسماء مسلسلات رمضانية مستوحاة من أعمال فنية قديمة.. تعرفوا إليهافيما يشارك في بطولة مسلسل "" إلى جانب آسر ياسين ومي عز الدين كلُ من: دياب، أشرف عبد الباقي، سما إبراهيم، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو وتأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».