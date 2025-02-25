بالفيديو- دوين جونسون يشارك خبر نفوق كلبه "Hobbs" مع الجمهور و يوجه له هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي دوين جونسون خبر نفوق كلبه الصغير الذي يحمل إسم "Hobbs"، من خلال مجموعة صور و مقاطع فيديو جمعتهما بلحظارت مميزة شاركها عبر حسابه الخاص، و علق برسالقة قال فيها:

"أرقد بسلام Hobbs

لقد كنت مخدرًا بسبب هذه الخسارة، لكننا ممتنون جدًا لكل أوقية من الحب النقي الذي قدمه لعائلتنا بأكملها، ونحن ممتنون جدًا لأنه لم يعاني لفترة طويلة عندما غادر بهدوء وشجاعة في الليل.

في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير مما هو أكبر من أن نتحدث عنه. وحيدا، وحيدا، سمعت أن كل شيء هو نفسه.

بدت إحدى أغنياتي المفضلة مناسبة هنا، حيث كنت أتساءل عما يحدث في عالمه الجديد، لأنني أعرف كيف يبدو الأمر في عالمي.

لست متأكدًا من كيفية عمل الأرواح ولكن عد وقم بالزيارة من حين لآخر حتى نتمكن من الوقوع في المشاكل والضحك مرة أخرى".

