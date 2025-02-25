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" شجر الليمون " لمحمد منير تعود بسبب البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

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" شجر الليمون " لمحمد منير تعود بسبب البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ميرنا وليد - بيروت - تم طرح كليب جديد لأغنية "شجر الليمون" التي قدمها الفنان محمد منير عام 1981، من خلال مشاهد من فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية.


الأغنية ضمن البوم "شبابيك" وهي من كلمات عبدالرحيم منصور والحان احمد منيب وتوزيع فريقة يحي خليل وعادت لتتربع على عرش الترند مرة اخرى بعد 44 عاما من إصدارها، بعدما إستعان بها المخرج خالد منصور ضمن احداث الفيلم، لتدخل قائمة الأكثر إستماعا على عدد كبير من المنصات الموسيقية، بالتزامن مع عرض الفيلم.
فمنذ عرض الفيلم بشكل جماهيري في السينمات، أعاد العديد من المتابعين والجمهور الأغنية للاستماع بكثافة، مسلطين الضوء على أثرها في توصيف حالة الفقد والخذلان، والشعور بالخسارة، من خلال كلمات عبدالرحيم منصور " وكل شئ بينسرق منى .. العمر من الأيام .. والضي من النني".
"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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