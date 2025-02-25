" شجر الليمون " لمحمد منير تعود بسبب البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ميرنا وليد - بيروت - تم طرح كليب جديد لأغنية "شجر الليمون" التي قدمها الفنان محمد منير عام 1981، من خلال مشاهد من فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية.
الأغنية ضمن البوم "شبابيك" وهي من كلمات عبدالرحيم منصور والحان احمد منيب وتوزيع فريقة يحي خليل وعادت لتتربع على عرش الترند مرة اخرى بعد 44 عاما من إصدارها، بعدما إستعان بها المخرج خالد منصور ضمن احداث الفيلم، لتدخل قائمة الأكثر إستماعا على عدد كبير من المنصات الموسيقية، بالتزامن مع عرض الفيلم.
فمنذ عرض الفيلم بشكل جماهيري في السينمات، أعاد العديد من المتابعين والجمهور الأغنية للاستماع بكثافة، مسلطين الضوء على أثرها في توصيف حالة الفقد والخذلان، والشعور بالخسارة، من خلال كلمات عبدالرحيم منصور " وكل شئ بينسرق منى .. العمر من الأيام .. والضي من النني".
"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.
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