بالتعاون مع فرقة شارموفرز.. اكرم حسني يطرح شارة مسلسله "الكابتن" "زامباهولا"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أكرم حسني أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "زامباهولا" بالتعاون مع الفرقة المصرية شارموفرز، و هي شارة مسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.



أغنية "زامباهولا" من كلمات أحمد بهاء و أكرم حسني، ألحان محمد العكران، توزيع أحمد بهاء، ميكس و ماستر هاني محروس.

و تقول كلمات الاغنية:

زامباهولا جه زامباهولا راح x8

زامباهولا جه زامباهولا راح زامباهولا قال جاي ولا جاشي

حضروا له ايه حضروا له اه حضروا له ممبار و محاشي

ولا ولا ولا ولا ولا … ايه!

الأوتوبيس إتملى…عادي ؟

اصله داس على نملة روح وهات رجلها

هاتلي ملياردير شحات و فرخة فلات بدون كيرڤات

هاتلي طﻮر ﺑﭽﻨﻮط إسبور و تؤام ميكونوش إخوات

x2 زامباهولا جه زامباهولا راح

اشتاتا اشتوتا ارواحنا مبسوطة

قاعدين يرقصوا جمبي و واحدة بترقع زغروطة

مش هبقى انا هلهولة انا فاخر من الدرجة الأولى

من الآخر فاخر بيقولك ما تحضر

يلا يا زامباهولا

أجلب الحبيب و ارد المطلقة

انا و ملك الجن عاملين شراكة

بتكلم لغة و بكل طلاقة

لو عايز أطبخلك المبكبكة

مسكوا فيا ليه دماغي متثبتة ارواح جمبي لازقة و متبتة

قلبوا الربيع خريف صيفي بقى شتاء

افكاري جوا مخي متشتتة

حضروا حضروا بخروا ولعوا بالو سانتو

حد يجبلنا قطره و واحدة من إكساته

حضروا حضروا بخروا ولعوا بالو سانتو

الأرواح دول قدره زهقوه في حياته

مربوط يا عيني الولا واحنا بنفك التكتيفة

جالنا نفك العمل وأسيادنا حضروا بتشريفة

زامباهولا جه زامباهولا راح زامباهولا قال جاي ولا جاشي

حضروا له ايه حضروا له اه حضروا له ممبار و محاشي

x8 زامباهولا جه زامباهولا راح