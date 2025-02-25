رانيا منصور تتألق بالكاجوال الأبيض و تسحر الجمهور بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية رانيا منصور جمهورها، في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك كاجوال رائع، وإستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، فكانت ترتدي كروب توب باللون الابيض الشفاف المزخرف ذات اكمام طويلة بتصميم مميز، مع سورال جينز واسع، و شاك من الفرو الابيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، مع بعض الاكسسوارات في يديها و عنقها لغكمال اللوك.



وكانت كشفت رانيا منصور عن الطريقة التي إتبعتها لإستعادة رشاقتها، بعد وضعها مولودتها الأولى والوزن الزائد الذي إكتسبته، وقالت: "أنا محافظتش خالص على جسمي وأنا حامل وتخنت 26 كيلو، وماما وحماتي كانوا بيقولولي آكل لإني أكلي لشخصين، وكمان كنت صغيرة ومفيش حد قاللي أي نصائح بخصوص الحمل والتخن. أول ما ولدت عملت دايت، وأكتر أكلة صحية بعملها هي السلطة".

وقد عرض مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور، وهو من بطولة الممثلين شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم..

