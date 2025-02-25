شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمي لمسلسل شهادة معاملة أطفال استعدادًا لرمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المتحدة للخدمات الاعلامية عن برومو جديد ل مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. يظهر هنيدي في البرومو بشخصية المحامي “عبد الستار الكف”، الذي يتعرض لحادث سير يدخل على إثره في غيبوبة لمدة 20 عامًا، ليستيقظ ويجد نفسه في عالم مختلف تمامًا، مما يضعه في مواقف كوميدية نابعة من محاولاته للتأقلم مع التغيرات الحديثة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من محمد هنيدى، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، ومحمود حافظ. من المتوقع أن يُعرض العمل على عدة قنوات ومنصات رقمية خلال شهر رمضان المقبل.

أعرب المخرج سامح عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مع محمد هنيدي، مؤكدًا أن العمل مليء بالمواقف الكوميدية والتفاصيل التي ستنال إعجاب الجمهور، ويطرح قضية اجتماعية مهمة في إطار فكاهي.

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