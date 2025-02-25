رغم برودة الجو.. الملكة رانيا تشعر بالدفء بين أهالي القويرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:52 مساءً - زارت الملكة رانيا العبد الله، صباح اليوم، القويرة، وهي بلدة صغيرة تقع جنوب المملكة الأردنية. واجتمعت بعدد من سيدات القرية، اللواتي استفدن من جمعيات تمكين المجتمعات المدعومة من مؤسسة نهر الأردن، والتي ترعاها الملكة. وجاءت هذه الزيارة للتأكُّد من سير الخدمات وتنفيذ المشروعات بطريقة منضبطة.

الملكة رانيا تتفقد المشروعات في القويرة

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وقد نشرت الملكة رانيا عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة من الزيارة وهي ترتدي الزي الشعبي الأردني، وعلّقت عليها قائلة: "رغم برودة الجو، شعرت اليوم بالدفء بين أهالي القويرة؛ حيث بيوت الأردنيين العامرة دائماً بالكرم والطيب".

وبعد أن أنهت الملكة حديثها مع السيدات حول مشاريعهن، تفقّدت أنشطة متحف الأطفال المتنقّل المتواجد حالياً في مركز شباب القويرة، وبعض المشاريع الأخرى، التي تقدّم لأهل القويرة خدمات الطباعة التِجارية والإعلانات.

يُذكر أن المنح المقدّمة من مؤسسة نهر الأردن بدعم الديوان الملكي الهاشمي ومجلس محافظة العقبة، لأهالي القرية، قد ساهمت في تحسين واستدامة دخل أكثر من 100 أسرة في المنطقة، وتنوّعت المشاريع في المجالات الزراعية والخِدمية والحِرفية.

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الملكة رانيا تزور أبناء مدينة جرش

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وكانتقد زارت في يناير الماضي، جمعية درب النور للتنمية المجتمعية، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع الإنتاجية بمدينة جرش الأردنية، وذلك للإشراف على أعمالهم بنفسها.وقد نشرت الملكة رانيا عبْر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" صورتين لتلك الزيارة، وعلّقت عليهما قائلة: "في ربوع جرش الجميلة اليوم، ولقاء خيّر مع القائمين على جمعية درب النور ومجموعة من الشابات والشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية في مطعم بيت الأصيلات". مع وضع هاشتاج "حب الأردن".بدأت زيارةبالاستماع إلى ما يقوم به الشباب والفتيات من رئيسة الجمعية، نور بنات، والتي شرحت لها عن البرامج والأنشطة التي تنفّذها الجمعية مع المجتمع المحلي في جرش، وعن شراكات الجمعية مع المؤسسات والمنظمات الداعمة، كما أوضحت أن أهداف الجمعية تنوّعت بين تمكين المرأة والشباب وإدارة المشاريع المدرّة للدخل، وتقديم الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير مساحات تعليمية آمنة لهم.والتقتبالعاملين في الجمعية، تحديداً أولئك الذين يعملون في المطبخ الإنتاجي، الذي أُسس بهدف تقديم تجرِبة مميزة للطبخ الريفي المحلي القائم على زيت الزيتون والزعتر والسماق وغيرها من المنتجات الريفية الأخرى، وتبادلت ملكة الأردن معهم أطراف الحديث، كما التقطت الصور معهم.كما قابلتعدداً من شابات وشباب محافظة جرش من أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة.يمكنكِ قراءة: الملكة رانيا تستقبل العام الجديد بصورة عائلية وهذه أمنيتهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»