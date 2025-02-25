سارة سلامة لـ الخليج 365: عمري ما سعيت للترند والشهرة مبقتش صعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:52 مساءً - تصدّرت الفنانة سارة سلامة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بسبب أحدث ظهور لها من تواجُدها بإحدى الدول الأوروبية؛ حيث نشرت سارة الصور عبْر حسابها بموقع "إنستغرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود وكارديجان باللون الرمادي.

سارة سلامة تعلّق على تصدُّرها الترند

وعلّقت سارة سلامة على تصدُّرها الترند بشكل دائم في كلّ مرة تظهر بإطلالة جديدة، على حسابها بموقع "إنستغرام"، وقالت لـ«الخليج 365»: "ربنا يشهد إني عمري في حياتي ما سعيت للترند ولا أسعى للشهرة؛ فأيّ شخص يريد الترند الشهرة، هناك مليون حاجة تعملها هتطلع ترند. الموضوع دلوقت بقى سهل مبقاش صعب، ولكني ممثلة وأحب التمثيل، ولو شعرت بأني غير صالحة لهذه المهنة، سأبحث عن طريق آخر".

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وأشارت سارة سلامة إلى أن مسألة تصدُّرها الترند بشكل دائم مع ظهورها، من الممكن أن يؤخذ بطريقة ايجابية كأنها مؤثرة بشكل كبير والجمهور يحب رؤيتها، سواء على السوشيال أو في الأعمال الفنية. موضحة: "فكرة وجودي ترند حتى مع وجود تعليقات سلبية؛ فهذا لا يغضبني، أنا لا أشاهد الأمور بنيّة سيئة، بالعكس أكون مبسوطة بكلّ ردود الأفعال حتى السلبي منها".

"نقطة سودة" آخر أعمال سارة سلامة

يُذكر أن سارة سلامة قدّمت آخر أعمالها، مسلسل "نقطة سودة" الذي تم عرضه في نوفمبر الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، أحمد بدير، سماح أنور، هدى الأتربي، ناهد رشدي، مريم الخشت، سماح السعيد، شاهيستا سعد، مؤمن نور، مازن جمال، أشرف عبدالغفور، أحمد عزمي. ومن تأليف أمين جمال. وإخراج محمد أسامة.



وتحدثت سارة سلامة مع «الخليج 365» عن مسلسل "نقطة سودة" وتقديمها الشر في دور فيروز، وقالت: "أعتبر فيروز أكثر الشخصيات التي تعبت فيها منذ دخولي عالم التمثيل؛ لأن التركيبات الموجودة بها ليست سهلة؛ فهو دور من أصعب الأدوار التي من الممكن أن يُقدم لأي فنانة، وأشعر بأني قدّمت شخصية مختلفة تماماً من ناحية التمثيل؛ خاصة وأنني اعتذرت عن العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية؛ لأنني وجدت الأدوار مشابهة لما قدّمتُه سابقاً".

وعن ردود الأفعال من المقرّبين لها وعائلتها على دورها، أكّدت سارة سلامة أن الجميع تفاجأوا بها من الحلقة الأول؛ قائلة: "مكانوش طايقيني، ويقولوا لي أنتِ ازاي كدا بالشر ده؛ فهُما اتخضوا وهُما وكانوا قاعدين جنبي كلهم بيتفرجوا، أختي وبنتها ومامتي؛ لأنهم شاهدوا واحدة غير التي تعيش معهم، كما أن الذي يعرفني جيداً على دراية بطبيعة شخصيتي وطيبتي وهدوئي؛ فالناس الذين لا يعرفونني يأخذون انطباعاً عني بأني تِنكة ومتكبرة، عكس الحقيقة".



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