هل هناك جزء ثالث من مسلسل جودر لـ ياسر جلال؟

السيناريست أنور عبد المغيث: المشروع ليس مجرد مسلسل بالنسبة لي

القرار يتوقف على الشركة المنتجة

نجلاء بدر: "جودر" من أجمل المسلسلات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:52 مساءً - تساؤلات عدة خلال الأيام الماضية، بشأن حقيقة تقديم جزءٍ ثالث من مسلسلبطولة الفنانحيث سيُعرض الجزء الثاني منه في، فيما حظي الجزء الأول منه بردود فعل واسعة طوال فترة عرضه خلال العام الماضي.وبدوره، حسم السيناريستحقيقة تلك الأنباء؛ موضحاً أنّ الأمر لم يُحسم بعدُ، لكنه لديه استعداد تام لتقديم أكثر من جزء، لاسيّما وأنّ "حكاية ألف ليلة وليلة"، تسمح بكتابة أجزاء عدة؛ قائلاً: "المشروع مش مجرد مسلسل! لكنه مشروع كبير لإزاحة الستار ونفض الغبار عن الذهنية العربية في تجليّاتها المختلفة".وأكّد مؤلف مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، جاهزيته لكتابة الجزء الثالث، بينما القرار النهائي يتوقف على رغبة الشركة المنتجة، والتي لم تدرس الموضوع حتى الآن. متابعاً: "العبد لله جاهز، والرّك على الإنتاج، والتساهيل على الله".ومن جانبها، أبدت الفنانة نجلاء بدر حماسها الشديد لتقديم ألف حلقة كاملة من مسلسل "جودر"؛ انطلاقاً من حكايات ألف ليلة وليلة؛ قائلة: "المفروض ألف ليلة وليلة، يعني ألف حلقة، ده من المسلسلات الجميلة اللي شفتها السنة اللي فاتت. مناسبة لعصر أعمال الخيال العلمي المنتشرة في كلّ المنصات، وتحدي يستحق التكلفة خصوصاً لو تمت ترجمتها لأكتر من لغة، سيكون له مردود مادي كبير".وأضافت: "قصة إن إحنا نعمل أعمال للمشاهد المصري أو العربي فقط، عصرها انتهى خلاص. الأعمال الفنية دلوقتِ بتتسوّق للعالم عن طريق المنصات، مع وجود ترجمة لأكثر من لغة، إنجليزي أسباني إيطالي فرنسي هندي كوري ياباني، هو إحنا شوفنا الأفلام الهندي إزاي غير بعد نزول ترجمة عربي لها. اعملوا كلّ أسبوع قصة جديدة، ولّا إنتو عايزين مسرور يقتلها! ماهو مش معقول مايكونش عندنا مسلسلات، لا فرعونية ولا تاريخية ولا خيالية. مع العلم بأن كل الأعمال دلوقتِ أصبحت نفس التكلفة العالية. قصص التاريخ والخيال والفرعونية مردودها أكبر بكتير على مستوى العالم".

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تفاصيل مسلسل "جودر" في رمضان 2025

مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنّية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.



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