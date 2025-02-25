الملكة كاميلا ترحب بضيف جديد في العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:52 مساءً - الملكة كاميلا، ملكة بريطانيا، كشفت صباح اليوم، عن استقبال ضيف جديدٍ في القصر الملكي، وهو جرو إنقاذ صغير، قررت أن تتبناه، وأعلنت عن الأمر خلال زيارتها إلى مدينة كانتربري الإنجليزية؛ حيث كشفت النقاب عن تمثال للكاتبة أفرا بيهن، المولودة في كانتربري، كما زارت بعدها بيت بيني للفنون والمعرفة.

الملكة كاميلا تتحدث عن جروها الجديد

وأثناء لقاء الملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، بمجموعة من الصحفيين، على هامش زيارتها لكانتربري، انحنت لتلاعب كلباً من نوع جولدن ريتريفر، وأوضحت كيف حصلت للتوّ على جرو إنقاذ جديد يبلغ من العمر ثمانية أسابيع، يُدعى "مولي".

وعندما سُئلت عن سلالته، أجابت كاميلا: "إنه كلب إنقاذ، والدة مولي جاك راسل، ولكن سلالة والده غير معروفة".

يُذكر أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، كشف الملك تشارلز والملكة كاميلا أن كلبتهما المفضلة "بيث"، قد فارقت الحياة. وكانت بيث تعاني من ورم في مرحلة متأخرة، ولم تستجب للعلاج.

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وأعلن القصر عن خبر وفاة بيث على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان مؤثّر جاء فيه: "وداع حزين لبيث، رفيقة الملكة المحبوبة جداً، والتي جلبت لها السعادة في كثير من الأوقات، وكانت تشاركها أحياناً في الواجبات الرسمية". وكان البيان مصحوباً بسلسلة من الصور التي تُظهر الملكة وهي تستمتع بالمشي مع بيث في المرتفعات.

تمتلك الملكة كاميلا أيضاً كلبًا من نوع ترير جاك راسل، يُدعى بلو بيل، وكان هو وبيث مقربين لها جداً، وانضم كلا الكلبين إلى كاميلا في ارتباطات ملكية عديدة؛ حتى أنهما ظهرا معها، إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، في صورة للاحتفال بذكرى زواجهما.

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شغف العائلة المالكة مدى الحياة بالكلاب

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يشتهر أفراد العائلة المالكة البريطانية بشغفهم بالكلاب، بمن في ذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي اشتهرت بامتلاك أسطول من كلاب كورجيس. وكان والد الملكة الراحلة، الملك جورج السادس، هو من أثار هوس إليزابيث بالكلاب، بعد أن أهداها جروها الأول في يوم ميلادها الثامن عشر في عام 1944. وأصبحت سارة فيرغسون المسؤولة عن كلاب الملكة الراحلة بعد وفاتها.

كما يمتلك أمير وأميرة ويلز كلباً ذليلاً يُدعى أورلا. ولدى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل العديد من الكلاب المتبناة، وامتلكت الأميرة آن العديد من الكلاب الإنجليزية بول ترير على مرّ السنين.



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