بالصورة - قبل بداية شهر رمضان المبارك..تامر حسني برسالة عميقة لمتابعيه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني صورة رسمة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها رجل يحمل مجموعة من الناس على الظهره و يظهر عليه التعب، و علق تامر على منشوره برسالة عميقة إلى متابعيه حيث قال: "على دخلة شهر رمضان المبارك أحب أبدأ أشارك معاكم بعض المعاني الجميلة اللي بتعلمها في حياتي دي صورة عظيمة جداً حركت جوايا معنى جميل ….

تفتكروا لو اللي شايل كل الناس دي على ضهره لو حد من اللي شايلهم غلط فيه أو ظلمه أو حد سخنه و خلاه يقول كلام مش فيه أو شتمه حتى شتيمه صريحه ……. لو اللي شايل الناس دي كلها قرر يقوم و يقف و يرد عليه !! هيحصل إيه للناس دي كلها اللي ملهاش ذنب !!؟ أكيد هيقعوا و يتعوروا و هما ملهمش ذنب و خصوصاً إن اللي شايل الناس دي كلها هو شايلهم لإنه بيحبهم كلهم فا أكيد هيلتمس للي بيحبهم مليون عذر و عذر و خصوصاً ان اللي متشالين عشان هما فوق فا مش شايفين معاناة اللي شايل عشان كده ربنا بيدي الشخص المسؤل عن ناس كتير أو موظفين أو عيلة قوة تحمل و صبر و حكمة و رحمة مش عند حد و عشان كده ربنا بيباركله في مشواره اللي ماشيه و هو شايل كل دول من غير ما يشتكي بل بالعكس مستمتع و هما على ضهره … وصف الرسول عليه الصلاة و السلام الرجل القوي الشديد باللي بيمسك نفسه عند الغضب مش اللي بيتخانق و يضرب يلا نبدأ الشهر بالتسامح و الرحمة و رمضان كريم على الجميع".

