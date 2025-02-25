بملابس الـ Cowboy.. كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد إبنتها شيكاغو الـ 7 - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلاد إبنتها الصغيرة شيكاغو في يوم ميلادها الـ 7، حيث قامت بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أجوال حفل الميلاد الذي اقامته من اجل إبنتها، و الذي حمل طابع رعاة البقر، فكان الجميع يرتدون ملابس الـ Cowboys، بما فيهم شقيقات كيم، التي علقت على المنشور بالقول: "عيد ميلاد راعية البقر السابع في شيكاغو".



وكانت قد تحدثت كيم كارداشيان، في حلقة The Kardashians التي عرضت عرضت مؤخراً، عن معاناتها لتبدو بخصر نحيف للغاية بشكل دائم، كاشفة أنها ترتدي مشد "كورسيه" ضيقاً للغاية ومؤلماً طوال الوقت.

وتحدثت كيم عن إطلالتها بفستان معدني ضيق، من تصميم جون جاليانو في حفل Met Gala، وبخصر نحيل للغاية، مؤكدة أنها إرتدت مشد ضيقاً من المعدن ومشدوداً للغاية على جسمها.

كما شاركت الجمهور صوراً أظهرت علامات المشد على جسمها، وقالت إنه كان مؤلماً بشكل لا يصدق، وكان سيتسبب في اختناقها فقط من أجل الظهور بخصر نحيل. لم تشعر بهذا القدر من الألم من قبل.

