شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: لو مكنتش ممثلة أمنية حياتى أعمل كده.. وده أصعب مشهد فى أبو العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سوسن بدر: "عمرى ما تخيلت نفسى أكون فى مهنة غير التمثيل، لكن الحاجة الوحيدة اللى كان ممكن أعملها لو مكنتش موهوبة فى التمثيل أكون مربية أطفال وليس مدرسة أطفال، وبحب ده حتى هذه اللحظة، علشان أعلمهم حاجات فى الحياة، وأعلمهم العيب والصح والأخلاق والفضيلة والقيم".

وأضافت سوسن بدر، خلال حلوله ضيفة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى: "بحب أربى الطفل من وهو صغير حتى 10 سنوات، وأهم شئ الطريقة فى التربية، وتعليمه الحياة واحدة واحدة من غير ما أكرهه فيها، ومش من حق الطفل يغلط نفس الغلطة مرتين".

ولفتت سوسن بدر، إلى أن أصعب مشهد فى دور عايدة بمسلسل "أبو العروسة" هو لما عرفت "عايدة" أنها مصابة بسرطان الثدى وكان مشهد مؤلم وأنا لم أمر بالتجربة ولكن مريت بيها مع صحباتى، فالتجربة مؤلمة مع خضة الحكاية والست".