شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة سعد الصغير: الفنان بخير وهيخرج فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت أسرة الفنان سعد الصغير خبر وفاته، وأعلنت على فيس بوك من خلال صفحته قائلة: كل عام وأنتم بخير الفنان سعد الصغير بخير اللهم لك الحمد، وأيام بسيطة وهيبقا معانا كلنا ونفرح كلنا، كل ما يخص عن خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيح هذا إشاعات من أصحاب الصفحات الشخصية عديمة الضمير ربنا يطول في عمرنا وعمركم اللهم آمين ويجعلها سنة خير علينا وعليكم جميعا رمضان كريم علينا وعليكم".

وينتظر المطرب الشعبي سعد الصغير موعد خروجه من محبسه، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وبعد صدور حكم المحكمة يصبح موعد خروج سعد الصغير هو 9 مارس المقبل، الذي تكتمل فيه مدة الـ 6 أشهر بالكامل، والتى تحسب بداية من يوم 10 سبتمبر 2024، وقت القاء القبض عليه في مطار القاهرة.

وأكد محامى سعد الصغير على أن تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن أقراص الترامادول التي يتعاطها سعد الصغير بقرار طبى نظرا لأنه يعانى من إصابة فى العمود الفقرى ورجله.

ودفع محامى سعد الصغير بانتفاء أركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجراؤه للمتهم.