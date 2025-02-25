فن ومشاهير

إلهام علي سعيدة بردود فعل خريف القلب وتنتظر شارع الأعشى في رمضان

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  • إلهام علي سعيدة بردود فعل خريف القلب وتنتظر شارع الأعشى في رمضان 1/3
  • إلهام علي سعيدة بردود فعل خريف القلب وتنتظر شارع الأعشى في رمضان 2/3
  • إلهام علي سعيدة بردود فعل خريف القلب وتنتظر شارع الأعشى في رمضان 3/3

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:21 مساءً - عبّرت النجمة إلهام علي عن سعادتها بردود الأفعال القوية التي وصلتها من قِبل جمهورها في مصر والوطن العربي، بعد نجاح مسلسلها "خريف القلب" والذي يُعتبر أول تجربة درامية سعودية مقتبسة من الدراما التركية.
وتدور الأحداث حول اكتشاف عائلتين بعد 17عاماً، تبديلَ ابنتيهما يوم الولادة؛ مما تسبب في نشأة الطفلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس.

إلهام علي- الصورة من المكتب الصحفي للفنانة
إلهام علي- الصورة من المكتب الصحفي للفنانة

إلهام علي في رمضان 2025

على صعيد آخر، تنتظر إلهام علي عرض مسلسلها (شارع الأعشى) المقرر أن تخوض به سباق الدراما الرمضانية، وتقدّم عملاً مختلفاً وبعيداً كلّ البعد عن دورها في خريف القلب، والذي قُدّم على مدار 90 حلقة.

 
 
 
 
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https://www.instagram.com/p/DF0OoR0N7h6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


يمكنكِ قراءة مسلسلات سعودية في رمضان 2025 مستوحاة من مؤلفات أدبية

عمل سينمائي منتظَر

من جهة أخرى، تعمل إلهام علي، على مشروع فني سينمائي سيكون بوابتها إلى دخول عالم السينما وتحديداً المصرية؛ حيث انتهت بشكل مبدأي من المشاركة في عمل فني يجمعها مع نجم كوميدي مصري، وسيتم تصويره ما بين مصر والسعودية، على أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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