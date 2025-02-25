ريم الحبيب: عمتي نوير غيرت من وجهة نظري في المشاركات الدرامية الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:21 مساءً - كشفت الفنانة ريم الحبيب، أن مسلسل "عمتي نوير" الذي تقوم ببطولته ومنتظَر عرضه في شهر رمضان، غيّر من رؤيتها تجاه المشاركات الدرامية في الماراثون الرمضاني؛ لكونها من الممثلات اللواتي يرفضن التواجُد في هذا السيزون من قبل. موضحة أنها لمست في الشخصية التي تقدّمها والتي تحمل اسم المسلسل، العديد من السمات التي حمّستها بصورة كبيرة للمشاركة في السيزون الرمضاني، أبرزها كونها شخصية حقيقية تحاكي الشارع العربي، ولاسيّما الخليجي، إلى جانب مميزات أخرى.

ريم الحبيب: عمتي نوير حقيقية

ووثّقت ريم الحبيب وجهة نظرها التي تطرّقت لها من خلال منشور عبْر صفحتها على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "دائماً ضد الدخول في الزخم الرمضاني للمسلسلات؛ لأنه في اعتقادي البسيط، هو أن التواجد في هذا الموسم في أغلب الأحيان وليس إجماعاً، هو تواجُدٌ لفرض الوجود، لإثبات شيءٍ ما في نفس يعقوب، لزيادة رصيد مستنقع الشهرة، لا لإيمان كلٍّ منّا بالعمل الذي يُقدَّم".

وأضافت: "ولكن رمضان هذا مختلف، "عمتي نوير" مختلفة، ليس لأن الإنتاج مكلّف ملايين الدولارات، ولا لجمال الصورة والألوان، ولا لأن مَن مِن الممثلين يشاركونني هذا العمل، أو لمواقع التصوير التراثية أو الخلابة. بل لأن عمتي نوير حقيقية، امرأة غير مثالية، وليست خارقة، لأن عمتي نوير تحاكي الشارع العربي، وعلى وجه التحديد الخليجي".

وأكّدت: "ريم" في ختام تعليقها، أن شخصية "نوير" أصبحت تحمل مكانةً خاصة في قلبها. متمنيةً أن ينال العمل إعجاب جمهور الدراما: "ولهذا أقول إنني أخوض رمضان حاملة في قلبي مكانةً مميزة لهذه الشخصية، ويكتمل امتناني لهذا العمل برضاكم عنه كمتابعين".

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قصة وأبطال مسلسل "عمتي نوير"

تدور أحداث مسلسل "عمتي نوير" في إطار درامي اجتماعي لا يخلو من الإثارة التي تنبثق من الصراع العائلي حول الثروة والمال، وتتمحور قصته حول شخصية "نوير" التي تملك أسرار هذه الثروة.

ويشارك في بطولة العمل: ريم الحبيب، مريم الغامدي، زارا البلوشي، مريم عبدالرحمن، محمد الهاشم، نايف خلف، ونوف سعد. وهو من تأليف علاء حمزة. وإخراج محمد سندي.

عمل درامي آخر

كما سيكون للفنانة ريم الحبيب مشاركة في موسم دراما رمضان بمسلسل "شارع الأعشى"، والذي تدرو أحداثه في حقبة السبعينيات بـ حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، هن: (عزيزة وضحى وعطوة)، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ. ويضم العمل كوكبة من النجوم، وهم: تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر وآخرون. والعمل من إخراج أحمد كاتيكسيز. ومن تأليف بدرية البشر.

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