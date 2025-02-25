مسلسل فهد البطل.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:21 مساءً - مسلسل فهد البطل، واحدا من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2025، حيث يواصل من خلاله الفنان أحمد العوضي تقديم قصص مثيرة ومشوقة عن انتصار البطل الشعبي، وما يزيد من تشويق العمل أن الأجواء تمزج ما بين الحارة الشعبية المصرية وبين أجواء الدراما الصعيدية، مع لمسة رومانسية.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث المسلسل حول فهد، الشاب الصعيدي الذي يجد نفسه مضطراً للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له. يستقر بعد ذلك في القاهرة، ولكن حياته تتعقد عندما تتعرض شقيقته لحادث مأساوي يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لاسترداد حقها.

ويسلط مسلسل «فهد البطل»، بطولة الفنان أحمد العوضي الضوء على تأثير الأحداث والمواقف السيئة على الأشخاص، إذ يمر «فهد» بمواقف مؤسفة في صغره، وهي رؤيته قتل والديه على يد عمه، ما ترك ندوبا عميقة في روحه ونفسه، وخلقت داخله رغبة شديدة في الانتقام.

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أبطال مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي بدور (فهد البطل)

أحمد عبد العزيز

ميرنا نور الدين بدور (كناريا)

لوسي

عصام السقا

محمود البزاوي

يارا السكري

صفاء الطوخي

صفوة

عزت زين

عايدة رياض

حجاج عبد العظيم

أحمد عبد الله محمود

تأليف: محمود حمدان

إخراج: محمد عبد السلام

أوقات عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يعرض على قناة On وقناة الحياة وقناة CBC مع توفر الحلقات على منصة «واتش ات» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الشعبية المفعمة بالتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "الغاوي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامى شعبى، حيث يجسد أحمد مكى شخصية شمس نصر العدوى، بلطجى من حى الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذرى بعد فقدان زوجته، ويتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

كما يواصل الفنان أحمد السقا تقديم تيمة المسلسلات الشعبية، التي نجح كثيرًا من خلالها خلال السنوات الأخيرة، حيث ينافس في سباق رمضان بمسلسله «العتاولة 2»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى، حيث يجسد السقا خلال المسلسل شخصية اللص التائب نصار يجد نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)،، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.

وينافس الفنان عمرو سعد، بتقديم هذا النوع من الدراما أيضًا بمسلسل «سيد الناس»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى كذلك، حيث تنقلب حياة «جارحي»، الذي يجسد شخصيته عمرو سعد، تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفى الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.

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