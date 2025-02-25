بالفيديو- سعر خيالي لإطلالة نور الغندور الأخيرة من توقيع Audrey & Brooks

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية نور الغندور قلوب محباها، في أحدث إطلالة لها، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان اسود طويل و ضيق ذات تصميم رائع من دون اكمام إستعرضت من خلاله رشاقتها، من دار ازياء Audrey & Brooks وسعره 2,625 دولار ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي حُضرت لها في عيد الحب من حبيبها "المجهول"، إذ دخلت غرفة مليئة بالورود الحمر المنثورة في كل مكان، مع قلب كبير كتب عليه بالورود البيضاء: "Love You N"، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والألماس، إلا أنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي حضر لها هذه المفاجأة.

وإرتدت نور فستاناً أسود طويلاً وضيقاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

