بالصور- رانيا يوسف تشعل حماس متابعيها لميليلها الرمضاني "جريمة منتصف الليل" وتكشف عن ملامح شخصتها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية رانيا يوسف البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "جريمة منتصف الليل"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لهذا العام، و ذلك عبر حسابها الخاص، و اشعلت حماس متابعيها لدورها في المسلسل من خلال الكشف عن ملامح شخصيتها، من خلال مجموعة صور من الكواليس.



وكانت كشـ فت رانيا يوسف، جوانب عديدة من طفولتها وعلاقتها بوالدها، تحدثت عنها للمرة الأولى.

وقالت رانيا يوسف إنها كانت تلتزم بقواعد كثيرة، وتابعت: "أنا تمردت من خمس سنين، تربيتي عيّشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر. أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها".

