شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يغنى تتر مسلسل حسبة عمري لروجينا بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمود العسيلى مع الملحن عزيز الشافعى فى تتر مسلسل حسبة عمري للفنانة روجينا، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن تشهد أحداث المسلسل وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذي يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد.

ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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