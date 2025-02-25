شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامى ولجنة مصر للأفلام تستقبلا وفدًا من السفارة البريطانية لتعزيز التعاون فى صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية وفدًا رفيع المستوى من السفارةالبريطانية، يضم ممثلين عن عدد من شركات الإنتاج البريطانية. وتهدف الزيارةإلى تعزيز التعاون السينمائي بين مصر والمملكة المتحدة.

خلال الزيارة، التقى الوفد بمسؤولي لجنة مصر للأفلام، حيث تم التعرف علىدور اللجنة باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن تسهيل إجراءات تصويرالأفلام الأجنبية في مصر وفق نظام الشباك الواحد. كما تم عرض الإمكانياتالضخمة التي توفرها مدينة الإنتاج الإعلامي من استوديوهات حديثة، ومواقع تصوير متنوعة، وخدمات لوجستيةمتكاملة تدعم صناعة السينما العالمية.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وأليات دعم الإنتاج السينمائيالبريطاني في مصر، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز التبادل الثقافيوالفني بين البلدين. وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمقومات السينمائيةالفريدة التي تتمتع بها مصر، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع آفاق التعاونالمستقبلي في هذا المجال.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة مصر للأفلامومدينة الإنتاج الإعلامي لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لصناعة السينماالعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإنتاج السينمائي.



وفدًا من السفارة البريطانية لتعزيز التعاون فى صناعة السينما (1)



وفدًا من السفارة البريطانية لتعزيز التعاون فى صناعة السينما (2)