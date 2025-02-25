شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعم عمرو مصطفى: شدة وهتزول إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على دعم الملحن عمرو مصطفى، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وخضوعه لجراحة لاستئصال ورم، متمنيا له السلامة.

وكتب تامر حسنى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: بطمن عليه كل يوم، وبجد الرجاء من كل محبينى ومتابعينى ومن كل الناس الدعاء للملحن الكبير عمرو مصطفى بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا عمرو يا حبيبي، وشدة وهتزول إن شاء الله، أنت قدها ونص يا بطل، وكلنا معاك، وربنا يشفي كل مريض.



تغريدة تامر حسنى

وحرص عدد من الموسيقيين ونجوم الفن على مساندة عمرو مصطفى خلال الساعات الماضية، منهم الشاعر تامر حسين، الذي كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "بعيداً عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاتة لازمة عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يا رب ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنهُ كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة وأشوفك دايماً بخير".

يذكر أن عمرو مصطفى ظهر مؤخرا برفقة الفنانة دنيا سمير غانم خلال عملها على أغاني مسلسلها الجديد عايشة الدور، الذي تنافس به ضمن موسم دراما رمضان 2025، وكتبت دنيا سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام: " عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور".

وطرح مؤخرا الفنان عمرو مصطفى أغنية متسألوش، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع، وهى من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.