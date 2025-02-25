بدء تصوير مسلسل " قيصر " .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - دارت كاميرا المخرج صفوان مصطفى نعمو، معلنةً انطلاق تصوير المسلسل السوري "قيصر"، الذي يعد أول عمل درامي يتناول بشكل مباشر، المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



المسلسل مؤلف من 30 حلقة، مقسمة إلى 10 ثلاثيات، ويجمع بين الدراما والتشويق والتوثيق، ويشارك في تأليفه نخبة من الكتّاب السوريين البارزين، نجيب نصير، عدنان العودة، زهير الملا، مؤيد النابلسي ولؤي النوري.

يشارك في بطولة الثلاثية الأولى "درب الألم" نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، أبرزهم غسان مسعود، دانا مارديني، جوان خضر، نظلي الرواس، سامر كحلاوي، رامي أحمر، فاديا خطاب، وائل زيدان، علاء قاسم، ماهر مزوق، سيلا الشوا، نادين قدور ودلع نادر.