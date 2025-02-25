بدء تصوير مسلسل " قيصر " .. وهذه التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - دارت كاميرا المخرج صفوان مصطفى نعمو، معلنةً انطلاق تصوير المسلسل السوري "قيصر"، الذي يعد أول عمل درامي يتناول بشكل مباشر، المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
المسلسل مؤلف من 30 حلقة، مقسمة إلى 10 ثلاثيات، ويجمع بين الدراما والتشويق والتوثيق، ويشارك في تأليفه نخبة من الكتّاب السوريين البارزين، نجيب نصير، عدنان العودة، زهير الملا، مؤيد النابلسي ولؤي النوري.
يشارك في بطولة الثلاثية الأولى "درب الألم" نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، أبرزهم غسان مسعود، دانا مارديني، جوان خضر، نظلي الرواس، سامر كحلاوي، رامي أحمر، فاديا خطاب، وائل زيدان، علاء قاسم، ماهر مزوق، سيلا الشوا، نادين قدور ودلع نادر.
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