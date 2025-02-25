ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري مجموعة من الصور عبر حسابها ظهرت فيها بجسم ممشوق يعيد إلى الأذهان إطلالتها المميزة في التسعينيات، حيث عُرفت بجمالها و رشاقتها التي تغنّى بها الشاعر اللبناني الراحل جورج إبراهيم الخوري في أشعاره، و بإطلالة راقية، إرتدت مي فستانًا أخضر اللون، و بدت و كأنها تستعد لجلسة تصوير، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كانت تُحضّر لعودة فنية جديدة بعد غياب طويل عن الأضواء.

فهل تُخطط الفنانة مي حريري لطرح عمل جديد يعيدها إلى الساحة الفنية بقوة؟



كانت هذه تفاصيل خبر مي حريري بإطلالة أنيقة ونحافة لافتة.. هل تستعد لعودة فنية ؟ - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.